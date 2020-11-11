Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбэк года? Маскот лондонского Арсенала Гуннерзавр вернулся на работу в клуб
Причем здесь Месут Озил?
Талисман лондонского "Арсенала", маскот-динозавр по кличке Гуннерзавр, возвращается на "Эмирейтс" – об этом сообщила пресс-служба "канониров".
Ранее стало известно о том, что Гуннерзавр был уволен в связи со слабыми доходами в период коронакризиса – у клуба были финансовые проблемы, поэтому боссы приняли решение уволить аниматора Джерри Ки, который прячется в костюме любимца болельщиков. Тем более, сейчас фанатов и нет на трибунах – кого он должен развлекать?
Интересно, что маскота даже успели взять на работу в "Севилью", а хавбек "Арсенала" Месут Озил отмечал, что готов лично возмещать полный оклад Джерри. Сейчас Гуннерзавр будет трудиться в клубном магазине.
Happy to see you back where you belong ????????#YaGunnersYa https://t.co/6vffAervHI— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 10, 2020
Популярное сейчас
- Будущий клуб Тайсона, экспрессия Сампаоли, потенциал Сан-Паулу. Ультра интрига в Бразилии
- Польша - Украина: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Левандовский не сыграет с Украиной, Ярмоленко интересен Фенербахче. Главные новости за 10 ноября
- Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
Новости по теме
- 13:36 Зарубежные "Тяжелое ожидание". Защитник Арсенала – о вызове в сборную после четырехлетнего перерыва
- 22:10 Зарубежные Моуриньо: Тоттенхэм мог бы стать чемпионом во многих европейских странах
- 15:49 Lifestyle Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО