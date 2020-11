Камбэк года? Маскот лондонского Арсенала Гуннерзавр вернулся на работу в клуб

Талисман лондонского "Арсенала", маскот-динозавр по кличке Гуннерзавр, возвращается на "Эмирейтс" – об этом сообщила пресс-служба "канониров".

Ранее стало известно о том, что Гуннерзавр был уволен в связи со слабыми доходами в период коронакризиса – у клуба были финансовые проблемы, поэтому боссы приняли решение уволить аниматора Джерри Ки, который прячется в костюме любимца болельщиков. Тем более, сейчас фанатов и нет на трибунах – кого он должен развлекать?

Интересно, что маскота даже успели взять на работу в "Севилью", а хавбек "Арсенала" Месут Озил отмечал, что готов лично возмещать полный оклад Джерри. Сейчас Гуннерзавр будет трудиться в клубном магазине.

Happy to see you back where you belong ????????#YaGunnersYa https://t.co/6vffAervHI