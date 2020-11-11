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Лидер Кристал Пэлас: Пеп и Клопп хотят вернуть пять замен, но в очной встрече не пользуются даже тремя
Секреты менеджеров топ-клубов вылезают на поверхность?
Полузащитник "Кристал Пэлас" Эндрос Таунсенд поделился своим мнением о количестве замен в Английской Премьер-лиге после центрального поединка 8-го тура первенства между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" (1:1).
"Я смотрел матч, видел, как Клопп и Гвардиола общались после финального свистка. Вообще, Пеп сделал одну замену, а Юрген две. Они хотят вернуть пять замен для того, чтобы защитить футболистов, но когда доходит до очной встречи, то они не используют даже три".
"Я думаю, что 5 замен дадут преимущество клубам с большой скамейкой запасных. Когда они встречаются с маленькими клубами, защиту которых порой действительно непросто взломать, они хотят выпустить на поле пять нападающих топ-уровня, чтобы забить. Правило трех замен хорошо работало много лет – я не вижу причин что-либо менять".
????♂️ “Pep made one sub, Klopp made two but one was enforced!”— talkSPORT (@talkSPORT) November 10, 2020
???? “You desperately want 5 subs but don’t even use the 3 you’re given!?”
???? “They want to bring on 5 world class attackers to break down smaller teams!”
Andros Townsend insists the three subs rule should remain ???? pic.twitter.com/FdE8DEvugS
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