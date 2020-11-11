Хавертц – о деталях проекта в Челси, дружбе с Вернером и переезде в Англию

Хавбек "Челси" Кай Хавертц рассказал, почему выбрал лондонский клуб. Цитирует немца ESPN.

"Для меня было важно прийти в клуб с четким видением своего будущего. "Челси" находится в движении, у нас молодая команда с отличными игроками, на поле мы думаем агрессивно, много строим и атакуем – это меня мотивирует".

"Кроме того, брать титулы с "Челси" ценнее, чем просто играть в других клубах. У меня было много времени, что выбрать лучший вариант и все взвесить. Вернер? Я помогаю Тимо передачами, а он способствует моей адаптации. Мы многое делаем вместе. Я считаю, что переезд в Англию – важный шаг в моем развитии".