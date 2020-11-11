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Глава Футбольной ассоциации Англии уволился из-за слов о "цветных футболистах"

Англия
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Грег Кларк стал жертвой борцов с расизмом

Глава Футбольной ассоциации Англии уволился из-за слов о "цветных футболистах"
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Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк сегодня объявил, что уходит в отставку в связи с разразившимся вокруг его персоны скандалом.

Во время выступления в парламенте функционер использовал словосочетание "цветные футболисты", обсуждая оскорбления спортсменов в соцсетях, что было в штыки воспринято частью присутствующих.

Вместе с отставкой Кларка ФА выпустила заявление, в котором отметила, что "всегда выступала за равенство и разнообразие в футболе, и впредь будет делать все возможное для исчезновения любых форм дискриминации".

"Мои слова перед парламентом навредили мне и футболу, но вся эта ситуация лишь утвердила меня в желании двигаться дальше. Я не хотел никого обидеть тем, что сказал", - цитирует самого Кларка Sky Sports.

Отметим, что Кларк возглавлял ФА с 2016 года. До работы в федерации он был директором "Лестера".

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В статье: расизм FA Грег Кларк
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Источник:
Sky Sports

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