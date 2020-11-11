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Криштиану Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Снова в Англию?

Криштиану Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист FOX Кристиан Мартин в своём "твиттере", вернуть футболиста хочет "Манчестер Юнайтед". Клуб уже связался с Криштиану, и португалец изучает предложение. При этом "Ювентус" готов вести переговоры по трансферу, если сам игрок захочет уйти.

Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. С манкунианцами он завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и кубок Лиги чемпионов. В ходе своей карьеры Криштиану также защищал цвета "Спортинга" и мадридского "Реала", а в "Ювентус" перешёл в 2018 году.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 4 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
11.11.2020 в 16:32
Вот время летит, уже 35 лет. Ещё немного и нужно будет привыкать к новым именам, надеюсь они будут.
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Saniabrunzan (Чернівці)
11.11.2020 в 17:17
Хоч не кажи,ще як недавно дивились на юного хлопчину який йшов до своєї мети і слави,і при всій повазі чи неповазі до нього як особистість він ввійшов в історію як ТОП футболіст.
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