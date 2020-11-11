Криштиану Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист FOX Кристиан Мартин в своём "твиттере", вернуть футболиста хочет "Манчестер Юнайтед". Клуб уже связался с Криштиану, и португалец изучает предложение. При этом "Ювентус" готов вести переговоры по трансферу, если сам игрок захочет уйти.

Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. С манкунианцами он завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и кубок Лиги чемпионов. В ходе своей карьеры Криштиану также защищал цвета "Спортинга" и мадридского "Реала", а в "Ювентус" перешёл в 2018 году.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 4 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.