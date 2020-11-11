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Форвард Ливерпуля раскритиковал FIFA за свой низкий рейтинг в игре

Англия
(1 голосов)

Рейтинг Диогу Жота не изменился за год

Форвард Ливерпуля раскритиковал FIFA за свой низкий рейтинг в игре
Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Диогу Жота подверг критике футбольный симулятор FIFA 21. Футболист английского клуба недоволен своим общим показателем рейтинга в игре.

"Я думаю, они [EA] были очень удивлены, когда я перешел в "Ливерпуль". Они были уверены, что я останусь в "Вулверхэмптоне", и поэтому решили не беспокоиться об апгрейде моей карточки.

Я отлично помню прошлый сезон. Даже несмотря на то, что я был одним из лучших бомбардиров в Лиге Европы, они и пальцем не пошевелили", - заявил португальский игрок.

Рейтинг Жота в FIFA 21 не изменился по сравнению с прошлой частью симулятора FIFA 20 и составляет 80 баллов.

В этом сезоне 23-летний Диогу уже успел попасть в команду недели Лиги чемпионов, но EA Sports (разработчики FIFA) никак не отреагировали на это достижение португальца.

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В статье: Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
Daily Echoed

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