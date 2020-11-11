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Форвард Ливерпуля раскритиковал FIFA за свой низкий рейтинг в игре
Рейтинг Диогу Жота не изменился за год
Вингер "Ливерпуля" Диогу Жота подверг критике футбольный симулятор FIFA 21. Футболист английского клуба недоволен своим общим показателем рейтинга в игре.
"Я думаю, они [EA] были очень удивлены, когда я перешел в "Ливерпуль". Они были уверены, что я останусь в "Вулверхэмптоне", и поэтому решили не беспокоиться об апгрейде моей карточки.
Я отлично помню прошлый сезон. Даже несмотря на то, что я был одним из лучших бомбардиров в Лиге Европы, они и пальцем не пошевелили", - заявил португальский игрок.
Рейтинг Жота в FIFA 21 не изменился по сравнению с прошлой частью симулятора FIFA 20 и составляет 80 баллов.
В этом сезоне 23-летний Диогу уже успел попасть в
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