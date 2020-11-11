Форвард Ливерпуля раскритиковал FIFA за свой низкий рейтинг в игре

Вингер "Ливерпуля" Диогу Жота подверг критике футбольный симулятор FIFA 21. Футболист английского клуба недоволен своим общим показателем рейтинга в игре.

"Я думаю, они [EA] были очень удивлены, когда я перешел в "Ливерпуль". Они были уверены, что я останусь в "Вулверхэмптоне", и поэтому решили не беспокоиться об апгрейде моей карточки.

Я отлично помню прошлый сезон. Даже несмотря на то, что я был одним из лучших бомбардиров в Лиге Европы, они и пальцем не пошевелили", - заявил португальский игрок.