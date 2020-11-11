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Арсенал хочет зимой подписать ключевого полузащитника РБ Лейпцига
Он давно на радаре
Зимой лондонский "Арсенал" планирует подписать полузащитника "РБ Лейпцига" Кристофера Нкунку.
По данным Sport Bild, "канониры" следили за его прогрессом еще при Унаи Эмери, однако даже после смены тренера он не пропал с радаров. Ожидается, что переговоры могут начаться в январе.
Нкунку - основной игрок в команда Нагельсманна. В этом сезоне он провел 11 матчей и совершил четыре результативных действия. Его контракт рассчитан до 2023-го.
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