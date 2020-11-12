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Джо Гомес перенес операцию на колене и пропустит большую часть сезона

Англия
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Юрген потерял ещё одного защитника

Джо Гомес перенес операцию на колене и пропустит большую часть сезона
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес, получивший травму на вчерашней тренировке сборной Англии, был прооперирован, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене. Отмечается, что остальные связки при повреждении не пострадали. Тем не менее ожидается, что Джо пропустит большую часть нынешнего сезона.

С учётом потери Гомеса в распоряжении главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в настоящее время остался лишь один основной центральный защитник — Жоэль Матип. Также немецкий специалист может рассчитывать на воспитанников клуба Натаниэла Филлипса и Риса Уильямса. Лидер обороны красных Вирджил ван Дейк продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок, полученной в прошлом месяце.

"Ливерпуль", набрав 17 очков в восьми турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Джозеф Гомес
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