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Два клуба АПЛ интересуются Зума
Курт может покинуть Челси
Защитник "Челси" Курт Зума в зимнее трансферное окно может сменить клуб, сообщает L'Equipe.
По данным источника, на 26-летнего француза претендуют "Тоттенхэм" и "Эвертон", которые готовы сначала взять в аренду защитника, а потом и воспользоваться правом выкупа.
В нынешнем сезоне АПЛ Зума провел 7 матчей и забил 3 мяча.
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