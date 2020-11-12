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Два клуба АПЛ интересуются Зума

Англия
(1 голосов)

Курт может покинуть Челси

Два клуба АПЛ интересуются Зума
Новина українською

Защитник "Челси" Курт Зума в зимнее трансферное окно может сменить клуб, сообщает L'Equipe.

По данным источника, на 26-летнего француза претендуют "Тоттенхэм" и "Эвертон", которые готовы сначала взять в аренду защитника, а потом и воспользоваться правом выкупа.

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В нынешнем сезоне АПЛ Зума провел 7 матчей и забил 3 мяча.

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В статье: Челси (Лондон) Курт Зума
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