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Арсенал попытается подписать полузащитника Лейпцига

Англия
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Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно

Арсенал попытается подписать полузащитника Лейпцига
Новина українською

Защитник "Лейпцига" Ибраима Конате может стать игроком "Арсенала", сообщает Sport Bild.

По данным источника, "канониры" готовы заплатить за 21-летнего француза 45 миллионов фунтов, лишь бы закрыть проблемную позицию в центре обороны.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Конате провел 2 матча и забил 1 мяч.

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В статье: Арсенал (Лондон) РБ Лейпциг Ибраима Конате
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