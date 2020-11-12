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Арсенал попытается подписать полузащитника Лейпцига
Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно
Защитник "Лейпцига" Ибраима Конате может стать игроком "Арсенала", сообщает Sport Bild.
По данным источника, "канониры" готовы заплатить за 21-летнего француза 45 миллионов фунтов, лишь бы закрыть проблемную позицию в центре обороны.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Конате провел 2 матча и забил 1 мяч.
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