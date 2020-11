Метит на место Лэмпарда и Сульшера. Безработный Почеттино наблюдает за ситуацией в четырех клубах

Больше года назад Маурисио Почеттино был уволен из лондонского "Тоттенхэма", после чего находится без работы. Сейчас он в поиске нового клуба.

По данным Давида Орштейна, аргентинский тренер следит за ситуацией в четырех клубах - "МЮ", "ПСЖ", "Ман Сити" и "Челси". Он верит, что в ближайшее время ситуация прояснится.

