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Метит на место Лэмпарда и Сульшера. Безработный Почеттино наблюдает за ситуацией в четырех клубах

Англия
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Аргентинец не хочет торопиться

Метит на место Лэмпарда и Сульшера. Безработный Почеттино наблюдает за ситуацией в четырех клубах
UA-Футбол
Новина українською

Больше года назад Маурисио Почеттино был уволен из лондонского "Тоттенхэма", после чего находится без работы. Сейчас он в поиске нового клуба.

По данным Давида Орштейна, аргентинский тренер следит за ситуацией в четырех клубах - "МЮ", "ПСЖ", "Ман Сити" и "Челси". Он верит, что в ближайшее время ситуация прояснится.

Отметим, что у первых трех клубов сейчас нестабильные результаты, в то время как у Фрэнка Лэмпарда в "Челси" все идет неплохо. Они не проигрывают на протяжени восьми матчей.

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Ранее, Почеттино связывали только с "МЮ".

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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