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Метит на место Лэмпарда и Сульшера. Безработный Почеттино наблюдает за ситуацией в четырех клубах
Аргентинец не хочет торопиться
Больше года назад Маурисио Почеттино был уволен из лондонского "Тоттенхэма", после чего находится без работы. Сейчас он в поиске нового клуба.
По данным Давида Орштейна, аргентинский тренер следит за ситуацией в четырех клубах - "МЮ", "ПСЖ", "Ман Сити" и "Челси". Он верит, что в ближайшее время ситуация прояснится.
⚽️ Pochettino watching #MUFC, #MCFC, possibly #PSG & others— David Ornstein (@David_Ornstein) November 12, 2020
⚽️ No real interest from CL clubs led to Grealish contract - will some regret?
➕ England
⚽️ Arsenal eye creator & RCB to replace exits next summer
➕ Lacazette
⚽️ Dean Henderson
???? https://t.co/HyblEmXxsH@TheAthletic pic.twitter.com/TLTFcvm0c5
Отметим, что у первых трех клубов сейчас нестабильные результаты, в то время как у Фрэнка Лэмпарда в "Челси" все идет неплохо. Они не проигрывают на протяжени восьми матчей.
Ранее, Почеттино связывали
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