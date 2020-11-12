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Вице-президент МЮ выразил поддержку Оле-Гуннару Сульшеру
Надолго ли?
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд высказался о последних результатах.
"Нам предстоит проделать еще много работы, чтобы достичь всех наших целей, но прямо сейчас мы полностью поддерживаем проект Сульшера. Наша команда все еще развивается", - заявил Вудворд.
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Сейчас "дьяволы" занимают в таблице АПЛ 14-е место.
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