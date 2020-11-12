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Вице-президент МЮ выразил поддержку Оле-Гуннару Сульшеру

Англия
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Надолго ли?

Вице-президент МЮ выразил поддержку Оле-Гуннару Сульшеру
UA-Футбол
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Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд высказался о последних результатах.

"Нам предстоит проделать еще много работы, чтобы достичь всех наших целей, но прямо сейчас мы полностью поддерживаем проект Сульшера. Наша команда все еще развивается", - заявил Вудворд.

Читайте также"Мы все знаем, что будет, если недостаточно много побеждать с МЮ". Мойес – о возможной отставке Сульшера

Сейчас "дьяволы" занимают в таблице АПЛ 14-е место.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Эд Вудворд
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