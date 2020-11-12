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И куда теперь? Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба

Англия
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Среди претендентов был клуб из Мадрида

И куда теперь? Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассмотрит вариант с продажей Поля Погба следующим летом. Об этом информирует talkSport.

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Французский полузащитник ужасно начал нынешний сезон и перестал попадать в основу. Сульшер может попросить руководство продать футболиста, так как не может использовать его одновременно с Бруну Фернандешом.

Контракт Погба был расчитан до лета 2021-го, однако руководство воспользовалось сезонной опцией продления. Поль несколько раз заявлял, что хотел бы оказаться в "Реале".

В текущем сезоне на счету Погба восемь матчей.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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