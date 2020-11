И куда теперь? Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба

"Манчестер Юнайтед" рассмотрит вариант с продажей Поля Погба следующим летом. Об этом информирует talkSport.

Французский полузащитник ужасно начал нынешний сезон и перестал попадать в основу. Сульшер может попросить руководство продать футболиста, так как не может использовать его одновременно с Бруну Фернандешом.

Контракт Погба был расчитан до лета 2021-го, однако руководство воспользовалось сезонной опцией продления. Поль несколько раз заявлял, что хотел бы оказаться в "Реале".

Do Man United want to sell Pogba next summer? ????https://t.co/0k51dKRhI0