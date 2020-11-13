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Капитан Уотфорда: Способен ли Роналду вновь забивать по 30 голов в АПЛ? Может, он попробует себя в Вулвз?

Англия
(1 голосов)

Нуну Эшпириту Санту ждет Криштиану вместе с португальским десантом

Капитан Уотфорда: Способен ли Роналду вновь забивать по 30 голов в АПЛ? Может, он попробует себя в Вулвз?
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Форвард "Уотфорда" Трой Дини прокомментировал потенциальное возвращение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в Английскую Премьер-лигу. Цитирует Троя talkSPORT.

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"Покупатель получит невероятного футболиста, но это не будет тот же Роналду, которого мы всем помним в "Манчестер Юнайтед". Сравнения будут всегда, вспомните переход Бэйла – его теперешнего сравнивают с версией 2013 года".

"Роналду будет приносить своему клубу голы, но он должен забить за сезон более 30 мячей, как он делал это ранее в "МЮ" – все будут ждать именно этого. Сможет ли он выйти на этот уровень вновь? Криштиану стареет, но не сбавляет обороты".

"Может, он попробует себя в "Вулвз"? Я бы обратил внимание на "Вулверхэмптон" – из-за португальских связей это может сработать. Санту намерен пробиться в ТОП-6 в следующие пару сезонов. Им бы не помешал Роналду. Я бы удивился, если бы в ТОП-10 АПЛ не нашлось команды, которая хочет его подписать. У него топовые физические кондиции, футболки с его фамилией будут разлетаться. MLS? Было бы странно".

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В статье: Криштиану Роналду Вулверхэмптон Уотфорд Манчестер Юнайтед Трой Дини
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Источник:
talkSPORT

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Комментарии (1)
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Timothy (Павлодар)
13.11.2020 в 15:27
Криштиану в АПЛ - это был бы суперский вариант для всех любителей футбола.
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