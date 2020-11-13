Салах сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прошёл тестирование на коронавирус, по итогам которого у египтянина обнаружена инфекция, сообщает футбольная ассоциация Египта.

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Салах защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.