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Четыре гола и два ассиста. Сон Хин Мин - лучший игрок октября в АПЛ
Шикарные показатели
АПЛ подводит итоги октября. Сегодня был выбран лучший футболист месяца.
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Награду получил форвард "Тоттенхэма" Сон Хин Мин. Показатели корейского футболиста впечатляют - в октябре он забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Сейчас делит первое место в списке бомбардиров с Калверт-Льюином.
⚽️⚽️⚽️⚽️— Premier League (@premierleague) November 13, 2020
????️????️
Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2
Ранее сообщалось, что "шпоры" предложили Сону
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