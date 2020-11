Четыре гола и два ассиста. Сон Хин Мин - лучший игрок октября в АПЛ

АПЛ подводит итоги октября. Сегодня был выбран лучший футболист месяца.

Награду получил форвард "Тоттенхэма" Сон Хин Мин. Показатели корейского футболиста впечатляют - в октябре он забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Сейчас делит первое место в списке бомбардиров с Калверт-Льюином.

⚽️⚽️⚽️⚽️

Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2