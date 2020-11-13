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Четыре гола и два ассиста. Сон Хин Мин - лучший игрок октября в АПЛ

Англия
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Шикарные показатели

Четыре гола и два ассиста. Сон Хин Мин - лучший игрок октября в АПЛ
UA-Футбол
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АПЛ подводит итоги октября. Сегодня был выбран лучший футболист месяца.

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Награду получил форвард "Тоттенхэма" Сон Хин Мин. Показатели корейского футболиста впечатляют - в октябре он забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Сейчас делит первое место в списке бомбардиров с Калверт-Льюином.

Ранее сообщалось, что "шпоры" предложили Сону новый контракт.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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