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Бруну Фернандеш: Начинал играть в футбол центральным защитником - меня всегда хвалил тренер

Англия
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Но потом многое поменялось

Бруну Фернандеш: Начинал играть в футбол центральным защитником - меня всегда хвалил тренер
UA-Футбол
Новина українською

Лидер и основной полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш рассказал, на какой позиции начинал играть в футбол.

"Я начинал как центральный защитник. Иногда играл справа. Я был действительно хорош, меня часто хвалил тренер - он часто говорил, что если я хочу добиться успеха, то должен играть на позиции центрбека.

Думаю, что он ошибался, мне не нравилось быть защитником. Меня многие хвалили, но однажды меня, из-за нехватки игроков, поставили форвардом, а потом поставили восьмеркой и десяткой", - приводит слова португальца Goal.

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Уже много лет Бруну играет на позиции десятки - в этом сезоне он забил шесть голов и отдал пять голевых в 11-ти матчах.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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