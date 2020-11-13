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Октябрь без поражений. Наставник Вулверхэмптона стал лучшим тренером месяца

Англия
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Португалец обошел всех

Октябрь без поражений. Наставник Вулверхэмптона стал лучшим тренером месяца
UA-Футбол
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АПЛ продолжает подводить итоги октября. Был определен лучший тренер месяца.

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Награду забрал наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту. Его клуб в октябре остался непобежденным, добыв три победы и один раз сыграв вничью. Сейчас они идут девятыми.

Напомним, что футболист месяца стал форвард "Тоттенхэма".

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В статье: Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту
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