Октябрь без поражений. Наставник Вулверхэмптона стал лучшим тренером месяца

АПЛ продолжает подводить итоги октября. Был определен лучший тренер месяца.

Награду забрал наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту. Его клуб в октябре остался непобежденным, добыв три победы и один раз сыграв вничью. Сейчас они идут девятыми.

NUNO = MOTM



The @Wolves boss is the October @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/XE9nWxIEW4