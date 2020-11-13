Октябрь без поражений. Наставник Вулверхэмптона стал лучшим тренером месяца

АПЛ продолжает подводить итоги октября. Был определен лучший тренер месяца.

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Награду забрал наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту. Его клуб в октябре остался непобежденным, добыв три победы и один раз сыграв вничью. Сейчас они идут девятыми.