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Октябрь без поражений. Наставник Вулверхэмптона стал лучшим тренером месяца
Португалец обошел всех
АПЛ продолжает подводить итоги октября. Был определен лучший тренер месяца.
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Награду забрал наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту. Его клуб в октябре остался непобежденным, добыв три победы и один раз сыграв вничью. Сейчас они идут девятыми.
NUNO = MOTM— Premier League (@premierleague) November 13, 2020
The @Wolves boss is the October @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/XE9nWxIEW4
Напомним, что футболист месяца стал
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