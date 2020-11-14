  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тони Пьюлис вернулся к тренерской работе, возглавив Шеффилд Уэнсдей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тони Пьюлис вернулся к тренерской работе, возглавив Шеффилд Уэнсдей

Англия
(1 голосов)

Олдскульный специалист снова устроился в Чемпионшипе

Тони Пьюлис вернулся к тренерской работе, возглавив Шеффилд Уэнсдей
Новина українською

Тони Пьюлис, известный по своей работе со "Сток Сити", возобновил тренерскую карьеру, возглавив "Шеффилд Уэнсдей".

Выиграв только три из 11 первых матчей в новом сезоне Чемпионшипа, в минувший понедельник "Шеффилд Уэнсдей" указал на дверь Гарри Монку.

Тони находился без работы с конца сезона 2018/19, когда он покинул "Мидлсбро". "Уэнсдей" становится 11-м клубом в карьере 62-летнего валлийца, чей дебют назначен на выездной матч против "Престона" в конце следующей недели.

Добавим, что в данный момент "Уэнсдей" занимает предпоследнее место в Чемпионшипе. При этом нужно учесть, что с "сов" сняли 6 очков за нарушение правил ФФП.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шеффилд Уэнсдей Тони Пьюлис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...