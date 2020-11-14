Тони Пьюлис вернулся к тренерской работе, возглавив Шеффилд Уэнсдей

Тони Пьюлис, известный по своей работе со "Сток Сити", возобновил тренерскую карьеру, возглавив "Шеффилд Уэнсдей".

Выиграв только три из 11 первых матчей в новом сезоне Чемпионшипа, в минувший понедельник "Шеффилд Уэнсдей" указал на дверь Гарри Монку.

Тони находился без работы с конца сезона 2018/19, когда он покинул "Мидлсбро". "Уэнсдей" становится 11-м клубом в карьере 62-летнего валлийца, чей дебют назначен на выездной матч против "Престона" в конце следующей недели.

Добавим, что в данный момент "Уэнсдей" занимает предпоследнее место в Чемпионшипе. При этом нужно учесть, что с "сов" сняли 6 очков за нарушение правил ФФП.