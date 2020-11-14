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Тони Пьюлис вернулся к тренерской работе, возглавив Шеффилд Уэнсдей
Олдскульный специалист снова устроился в Чемпионшипе
Тони Пьюлис, известный по своей работе со "Сток Сити", возобновил тренерскую карьеру, возглавив "Шеффилд Уэнсдей".
Выиграв только три из 11 первых матчей в новом сезоне Чемпионшипа, в минувший понедельник "Шеффилд Уэнсдей" указал на дверь Гарри Монку.
Тони находился без работы с конца сезона 2018/19, когда он покинул "Мидлсбро". "Уэнсдей" становится 11-м клубом в карьере 62-летнего валлийца, чей дебют назначен на выездной матч против "Престона" в конце следующей недели.
Добавим, что в данный момент "Уэнсдей" занимает предпоследнее место в Чемпионшипе. При этом нужно учесть, что с "сов" сняли 6 очков за нарушение правил ФФП.
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