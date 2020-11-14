Почеттино не зациклен на МЮ и ждёт предложение от других топ-клубов

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино готовится к возвращению к работе.

Претендентом номер один на Маурисио принято считать "Манчестер Юнайтед", однако Оле Гуннар Сульшер выиграл очередной критичный для себя матч, получил новую отсрочку, а вдобавок на днях вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд выразил абсолютную поддержку норвежскому наставнику.

По информации The Athletic, Почеттино никуда не спешит и будет счастлив подождать подходящего варианта. При этом Маурисио не зацикливается на "Юнайтед" или даже на Премьер-Лиге.

"Челси", "Сити", ПСЖ, "Барселона" и "Реал" — все эти клубы проявляют интерес к Почеттино и могут составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за аргентинского специалиста.