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Почеттино не зациклен на МЮ и ждёт предложение от других топ-клубов

Англия
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Аргентинец остаётся без работы с прошлого года

Почеттино не зациклен на МЮ и ждёт предложение от других топ-клубов
Новина українською

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино готовится к возвращению к работе.

Претендентом номер один на Маурисио принято считать "Манчестер Юнайтед", однако Оле Гуннар Сульшер выиграл очередной критичный для себя матч, получил новую отсрочку, а вдобавок на днях вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд выразил абсолютную поддержку норвежскому наставнику.

По информации The Athletic, Почеттино никуда не спешит и будет счастлив подождать подходящего варианта. При этом Маурисио не зацикливается на "Юнайтед" или даже на Премьер-Лиге.

"Челси", "Сити", ПСЖ, "Барселона" и "Реал" — все эти клубы проявляют интерес к Почеттино и могут составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за аргентинского специалиста.

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В статье: Барселона Маурисио Почеттино Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед ПСЖ
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