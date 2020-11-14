  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Каррагер: Ливерпуль защитит титул АПЛ, если зимой будет подписан центрбек
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каррагер: Ливерпуль защитит титул АПЛ, если зимой будет подписан центрбек

Англия
(1 голосов)

Отсутствие ван Дейка здорово ударило по "мерсисайдцам"

Каррагер: Ливерпуль защитит титул АПЛ, если зимой будет подписан центрбек
Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что команда Юргена Клоппа защитит титул Премьер-Лиги, если укрепит центр обороны в зимнее трансферное окно.

В ближайшие месяцы "Ливерпулю" предстоит играть без Вирджила Ван Дейка и Джо Гомеса, которые получили тяжелые повреждения. В лазарете также находится и Фабиньо, подменявший травмированных партнёров в центре обороны.

"Думаю, если в январе "Ливерпуль" купит центрального защитника, хорошего центрального защитника, их едва ли кто-то остановит. Я правда так считаю. У них есть кадровые проблемы на этой позиции в обороне, но если они поправят это в январе, "Ливерпуль" будет моим фаворитом.

Однако прямо сейчас я думаю, что шансы 50 на 50 между ними и "Манчестер Сити", учитывая травмы "Ливерпуля" и потерю Ван Дейка", — цитирует Каррагера Daily Mail.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" интересуется Дайо Уапамекано из "РБ Лейпцига".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...