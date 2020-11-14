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Каррагер: Ливерпуль защитит титул АПЛ, если зимой будет подписан центрбек
Отсутствие ван Дейка здорово ударило по "мерсисайдцам"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что команда Юргена Клоппа защитит титул Премьер-Лиги, если укрепит центр обороны в зимнее трансферное окно.
В ближайшие месяцы "Ливерпулю" предстоит играть без Вирджила Ван Дейка и Джо Гомеса, которые получили тяжелые повреждения. В лазарете также находится и Фабиньо, подменявший травмированных партнёров в центре обороны.
"Думаю, если в январе "Ливерпуль" купит центрального защитника, хорошего центрального защитника, их едва ли кто-то остановит. Я правда так считаю. У них есть кадровые проблемы на этой позиции в обороне, но если они поправят это в январе, "Ливерпуль" будет моим фаворитом.
Однако прямо сейчас я думаю, что шансы 50 на 50 между ними и "Манчестер Сити", учитывая травмы "Ливерпуля" и потерю Ван Дейка", — цитирует Каррагера Daily Mail.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" интересуется Дайо Уапамекано из "РБ Лейпцига".
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