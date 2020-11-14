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У Харри Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов
Форвард "Тоттенхэма" стал жертвой автоугонщиков
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн стал жертвой автоугонщиков, сообщает The Sun.
В конце октября у Харри угнали Range Rover стоимостью в 100 тысяч фунтов. Угон случился возле приватной резиденции в Чингфорде, восточном пригороде Лондона. Преступники специально выслеживали внедорожник Харри — записи камер видеонаблюдения показывают, что подозрительный автомобиль несколько раз проезжает мимо Range Rover капитана сборной Англии.
Преступники вскрыли авто нападающего с помощью электронного девайса средь белого дня.
"Полиция сказала Харри, что шансы вернуть его авто минимальны, учитывая то, насколько чисто сработали угонщики", — цитирует свой источник издание.
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