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У Харри Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов

Англия
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Форвард "Тоттенхэма" стал жертвой автоугонщиков

У Харри Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов
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Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн стал жертвой автоугонщиков, сообщает The Sun.

В конце октября у Харри угнали Range Rover стоимостью в 100 тысяч фунтов. Угон случился возле приватной резиденции в Чингфорде, восточном пригороде Лондона. Преступники специально выслеживали внедорожник Харри — записи камер видеонаблюдения показывают, что подозрительный автомобиль несколько раз проезжает мимо Range Rover капитана сборной Англии.

Преступники вскрыли авто нападающего с помощью электронного девайса средь белого дня.

"Полиция сказала Харри, что шансы вернуть его авто минимальны, учитывая то, насколько чисто сработали угонщики", — цитирует свой источник издание.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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