У Харри Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн стал жертвой автоугонщиков, сообщает The Sun.

В конце октября у Харри угнали Range Rover стоимостью в 100 тысяч фунтов. Угон случился возле приватной резиденции в Чингфорде, восточном пригороде Лондона. Преступники специально выслеживали внедорожник Харри — записи камер видеонаблюдения показывают, что подозрительный автомобиль несколько раз проезжает мимо Range Rover капитана сборной Англии.

Преступники вскрыли авто нападающего с помощью электронного девайса средь белого дня.