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Фабрегас: Уилшир - один из немногих британцев, кто мог бы выиграть в Реале или Барсе
Испанец лестно отозвался об английском хавбеке
Экс-полузащитник лондонского "Арсенала" Сеск Фабрегас поделился мыслями насчет Джека Уилшира, с которым вместе выступал за "пушкарей".
"У Джека огромный талант. Он один из самых талантливых футболистов, с которыми я когда-либо играл.
Уже в 16 лет он провел первую тренировку с основным составом. Я тогда подумал: "Вау, парень хорош, он сильный и умный". Очень жаль, что с ним произошло. Он мог бы стать английской легендой в футболе.
Мы часто говорим о том, как британские футболисты адаптируются к европейским командам. Я всегда считал, что Джек был одним из немногих, кто мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне", - сказал испанец.
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