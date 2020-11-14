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Фабрегас: Уилшир - один из немногих британцев, кто мог бы выиграть в Реале или Барсе

Англия
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Испанец лестно отозвался об английском хавбеке

Фабрегас: Уилшир - один из немногих британцев, кто мог бы выиграть в Реале или Барсе
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Экс-полузащитник лондонского "Арсенала" Сеск Фабрегас поделился мыслями насчет Джека Уилшира, с которым вместе выступал за "пушкарей".

"У Джека огромный талант. Он один из самых талантливых футболистов, с которыми я когда-либо играл.

Уже в 16 лет он провел первую тренировку с основным составом. Я тогда подумал: "Вау, парень хорош, он сильный и умный". Очень жаль, что с ним произошло. Он мог бы стать английской легендой в футболе.

Мы часто говорим о том, как британские футболисты адаптируются к европейским командам. Я всегда считал, что Джек был одним из немногих, кто мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне", - сказал испанец.

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В статье: Сеск Фабрегас Арсенал (Лондон) Джек Уилшир
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Источник:
Daily Mail

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