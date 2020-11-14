Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль планирует усилить центр обороны защитником сборной Португалии
Семеду заинтересовал мерсисайдцев
Игрок сборной Португалии и "Олимпиакоса" Рубен Семеду попал на радар поисков скаутов "Ливерпуля". Об этом сообщает греческий журналист Яннис Хорианопулос.
Клуб из Англии до сих пор в поисках центрального защитника после травмы Вирджил ван Дейка. Голландец выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Греческий клуб хочет выручить не менее 20 млн евро за своего защитника. Transfermarket оценивает футболиста в семь миллионов евро. Заметим, что "Ливерпуль" в начале этого сезона уже приобрел одного защитника "Олимпиакоса". Константинос Цимикас присоединился к команде в августе, однако не провел еще ни одного матча в АПЛ.
Рубен Семеду сыграл за "Олимпиакос" в 10 матчах во всех турнирах в текущем сезоне. За сборную Португалии в активе игрока два поединка.
Популярное сейчас
- Украина объявила заявку на матч с Германией
- "Бомбардир нации" умирает в доме престарелых. Герд Мюллер даже не помнит, кто он
- Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Шедевр Короля Артура, Луис "Пенальти" Суарес и разгневанный Месси
- Зинченко высказался о двух задачах сборной Украины в Лиге Наций
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО