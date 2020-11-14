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Ливерпуль планирует усилить центр обороны защитником сборной Португалии

Англия
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Семеду заинтересовал мерсисайдцев

Ливерпуль планирует усилить центр обороны защитником сборной Португалии
Новина українською

Игрок сборной Португалии и "Олимпиакоса" Рубен Семеду попал на радар поисков скаутов "Ливерпуля". Об этом сообщает греческий журналист Яннис Хорианопулос.

Клуб из Англии до сих пор в поисках центрального защитника после травмы Вирджил ван Дейка. Голландец выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Греческий клуб хочет выручить не менее 20 млн евро за своего защитника. Transfermarket оценивает футболиста в семь миллионов евро. Заметим, что "Ливерпуль" в начале этого сезона уже приобрел одного защитника "Олимпиакоса". Константинос Цимикас присоединился к команде в августе, однако не провел еще ни одного матча в АПЛ.

Рубен Семеду сыграл за "Олимпиакос" в 10 матчах во всех турнирах в текущем сезоне. За сборную Португалии в активе игрока два поединка.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Ливерпуль Рубен Семеду
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