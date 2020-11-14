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Гвардиола близок к продлению контракта с Манчестер Сити
Испанец может остаться в Англии еще на несколько лет
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола близок к пролонгации соглашения со своей нынешней командой. Об этом сообщает The Telegraph.
Недавно Гвардиола заявил, что в этом сезоне он еще не проводил переговоров с руководством Манчестер Сити из-за плотного графика игр команды. Однако, приближенные к тренеру источники сообщают, что вероятнее Пеп останется главным наставником "голубых", чем уйдет с должности.
Председатель совета директоров клуба отмечает, что они продолжают доверять Гвардиоле и готовы его поддерживать.
Испанский тренер возглавляет "горожан" с июля 2016 года. За это время он выиграл шесть трофеев с английским клубом.
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