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Гвардиола близок к продлению контракта с Манчестер Сити

Англия
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Испанец может остаться в Англии еще на несколько лет

Гвардиола близок к продлению контракта с Манчестер Сити
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Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола близок к пролонгации соглашения со своей нынешней командой. Об этом сообщает The Telegraph.

Недавно Гвардиола заявил, что в этом сезоне он еще не проводил переговоров с руководством Манчестер Сити из-за плотного графика игр команды. Однако, приближенные к тренеру источники сообщают, что вероятнее Пеп останется главным наставником "голубых", чем уйдет с должности.

Председатель совета директоров клуба отмечает, что они продолжают доверять Гвардиоле и готовы его поддерживать.

Испанский тренер возглавляет "горожан" с июля 2016 года. За это время он выиграл шесть трофеев с английским клубом.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Пеп Гвардиола
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Источник:
The Telegraph

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