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Руни будет исполнять обязанности главного тренера Дерби

Англия
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Ранее клуб попрощался с наставником Филлипом Коку

Руни будет исполнять обязанности главного тренера Дерби
Новина українською

Уэйн Руни будет исполнять обязанности главного тренера "Дерби", сообщает Sky Sports.

Лучшим бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии заменит на этом посту Филлипа Коку, уволенного в суботу. Руни будут помогать Лиам Розеньор, Шей Гивен и Джастин Уолкер, которые войдут в его штаб.

Уэйн имел статус играющего тренера и при Коку, но теперь будет самостоятельно проводить тренировки и определять состав на матчи.

Также ожидается, что "Дерби" назначит нового главного тренера уже после того, как шейх Халид завершит приобретение клуба. Это должно произойти до конца ноября. До тех пор наставником будет оставаться Уэйн Руни.

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В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти
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