  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Робертсон травмировался в матче сборной
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Робертсон травмировался в матче сборной

Англия
(1 голосов)

Очередной игрок Ливерпуля выбил из строя

Робертсон травмировался в матче сборной
Новина українською

Защитник "мерсисайдцев" Эндрю Робертсон получил травму подколенного сухожилия и не поможет Шотландии в поединке со Словакией. Об этом сообщает Goal.com.

Игрок не был включен в заявку на игру Лиги Наций. В послематчевом интервью после победного поединка за выход на Евро-2020 против Сербии футболист сказал, что к концу игры появился дискомфорт в колене. Он должен был идти бить шестой одиннадцатиметровый своей сборной, однако серб Митрович не реализовал свой шанс с "точки". Это был единственный промах в той серии пенальти, который и позволил выйти шотландцам на свой первый крупный международный турнир за последние 22 года.

Напомним, что ранее еще один игрок "Ливерпуля" попал в лазарет. Джо Гомес получил травму на тренировке сборной Англии. ФИФА заявил, что выплатит "мерсисайдцам" два миллиона евро компенсации за этот инцидент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Ливерпуль Лига Наций Эндрю Робертсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:22
Флейта!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...