Робертсон травмировался в матче сборной

Защитник "мерсисайдцев" Эндрю Робертсон получил травму подколенного сухожилия и не поможет Шотландии в поединке со Словакией. Об этом сообщает Goal.com.

Игрок не был включен в заявку на игру Лиги Наций. В послематчевом интервью после победного поединка за выход на Евро-2020 против Сербии футболист сказал, что к концу игры появился дискомфорт в колене. Он должен был идти бить шестой одиннадцатиметровый своей сборной, однако серб Митрович не реализовал свой шанс с "точки". Это был единственный промах в той серии пенальти, который и позволил выйти шотландцам на свой первый крупный международный турнир за последние 22 года.

Напомним, что ранее еще один игрок "Ливерпуля" попал в лазарет. Джо Гомес получил травму на тренировке сборной Англии. ФИФА заявил, что выплатит "мерсисайдцам" два миллиона евро компенсации за этот инцидент.