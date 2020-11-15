Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Робертсон травмировался в матче сборной
Очередной игрок Ливерпуля выбил из строя
Защитник "мерсисайдцев" Эндрю Робертсон получил травму подколенного сухожилия и не поможет Шотландии в поединке со Словакией. Об этом сообщает Goal.com.
Игрок не был включен в заявку на игру Лиги Наций. В послематчевом интервью после победного поединка за выход на Евро-2020 против Сербии футболист сказал, что к концу игры появился дискомфорт в колене. Он должен был идти бить шестой одиннадцатиметровый своей сборной, однако серб Митрович не реализовал свой шанс с "точки". Это был единственный промах в той серии пенальти, который и позволил выйти шотландцам на свой первый крупный международный турнир за последние 22 года.
Напомним, что ранее еще один игрок "Ливерпуля" попал в лазарет. Джо Гомес получил травму на тренировке сборной Англии. ФИФА заявил, что выплатит "мерсисайдцам" два миллиона евро компенсации за этот инцидент.
Популярное сейчас
- "Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной
- Такого вы еще не видели: Гандболистки устроили бойню прямо на площадке. Видео
- Плохой для нас сценарий. Швейцария - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча
- Криштиану Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО