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Умер легендарный голкипер Ливерпуля и сборной Англии

Англия
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Рэй Клеменс скончался в возрасте 72 лет

Умер легендарный голкипер Ливерпуля и сборной Англии
Новина українською

Знаменитый голкипер второй половины прошлого века Рэй Клеменс умер сегодня после продолжительной болезни. Ему было 72 года, пишет Sky Sports.

Клеменс прославился, выступая за "Ливерпуль" в 1965-81 годах. Клубу он достался за 18 тысяч фунтов, но впоследствии провел за него 665 матчей, пять раз выигрывал чемпионат Англии, три раза - КЕЧ, дважды - Кубок УЕФА.

После ухода из "Ливерпуля" Клеменс наиграл еще 330 матчей за "Тоттенхэм", с которым также побеждал в Кубке УЕФА, и лишь в 1988 году повесил перчатки на гвоздь.

Параллельно голкипер выступал и за сборную Англии, в футболке которой выходил на поле 61 раз, конкурируя за место с самим Питером Шилтоном.

После завершения карьеры самостоятельно почти не тренировал. В 1996-2007 и в 2012-16 годах был тренером вратарей английской сборной, а также занимался молодежными сборными и их прогрессом в ФА.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Национальная сборная Англии .Рэй Клеменс
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