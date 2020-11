Умер легендарный голкипер Ливерпуля и сборной Англии

Знаменитый голкипер второй половины прошлого века Рэй Клеменс умер сегодня после продолжительной болезни. Ему было 72 года, пишет Sky Sports.

Клеменс прославился, выступая за "Ливерпуль" в 1965-81 годах. Клубу он достался за 18 тысяч фунтов, но впоследствии провел за него 665 матчей, пять раз выигрывал чемпионат Англии, три раза - КЕЧ, дважды - Кубок УЕФА.

После ухода из "Ливерпуля" Клеменс наиграл еще 330 матчей за "Тоттенхэм", с которым также побеждал в Кубке УЕФА, и лишь в 1988 году повесил перчатки на гвоздь.

Параллельно голкипер выступал и за сборную Англии, в футболке которой выходил на поле 61 раз, конкурируя за место с самим Питером Шилтоном.

We are extremely saddened to learn that former #ThreeLions goalkeeper and coach Ray Clemence has passed away at the age of 72.



All of our thoughts are with Ray’s family, friends and former clubs at this time. pic.twitter.com/VfMLuhH8zw