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Игрок Ман Юнайтед второй раз заразился коронавирусом

Англия
(1 голосов)

Очередная важная потеря английской команды

Игрок Ман Юнайтед второй раз заразился коронавирусом
Новина українською

Левый защитник МЮ и сборной Бразилии Алекс Теллес вдруг сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает The Sun.

На время паузы в клубных соревнованиях, Теллес отправился в лагерь сборной Бразилии, за которую провел одну минуту в матче против Венесуэлы. После поединка пришли результаты тестирования, с которых чего стало известно о повторном заражение футболиста.

В конце октября и в начале ноября защитник уже переболел коронавирусом, пропустив пять матчей "маникунианцив".

Ранее сообщалось, что еще один левый бек "МЮ" попал в лазарет. Люк Шоу пропустит месяц из-за травмы колена.

Алекс Теллес перешел в английский клуб в начале октября с "Порту" за 15 млн евро. За это время он успел провести всего один матч в Лиге Чемпионов против "ПСЖ".

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, заработав 10 очков за семь игр. Правда, от четвертого места, которое дает возможность играть в ЛЧ, их отделяет всего шесть зачетных баллов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Национальная сборная Бразилии
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 19:13
Сраньчушка
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