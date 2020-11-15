Манчестер Сити готов выложить 100 млн евро за двух игроков Астон Виллы

Сразу два игрока "Астон Виллы" заинтересовали "Манчестер Сити". Об этом сообщает Daily Star.

Хосеп Гвардиола хочет купить 25-летнего игрока сборной Англии Джека Грилиша и 22-летнего представителя национальной команды Бразилии Дугласа Луиса. Отмечается, что "горожане" готовы пополнить копилку клуба из Бирмингема на 100 млн евро.

В этом сезоне Грилиш провел за "Астон Виллу" восемь игр, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. На счету Луиса тоже восемь матчей, однако, в активе футболиста лишь два голевых паса.

Заметим, что в июле прошлого года Дуглас перешел к бирмингемцам с того же МС за 16,8 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 27 млн ​​евро. А вот Грилишу Transfermarket повесил ценник в 45 млн в этой же валюте.