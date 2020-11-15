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Манчестер Сити готов выложить 100 млн евро за двух игроков Астон Виллы

Англия
(1 голосов)

Горожане снова хотят ошеломить футбольный мир

Манчестер Сити готов выложить 100 млн евро за двух игроков Астон Виллы
Новина українською

Сразу два игрока "Астон Виллы" заинтересовали "Манчестер Сити". Об этом сообщает Daily Star.

Хосеп Гвардиола хочет купить 25-летнего игрока сборной Англии Джека Грилиша и 22-летнего представителя национальной команды Бразилии Дугласа Луиса. Отмечается, что "горожане" готовы пополнить копилку клуба из Бирмингема на 100 млн евро.

В этом сезоне Грилиш провел за "Астон Виллу" восемь игр, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. На счету Луиса тоже восемь матчей, однако, в активе футболиста лишь два голевых паса.

Заметим, что в июле прошлого года Дуглас перешел к бирмингемцам с того же МС за 16,8 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 27 млн ​​евро. А вот Грилишу Transfermarket повесил ценник в 45 млн в этой же валюте.

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Джек Грилиш Дуглас Луис
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Источник:
Daily Star

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 20:57
Берите даром!
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