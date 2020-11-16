"Это несложно". Лидер Манчестер Сити лично ведет переговоры с клубом о продлении трудового договора

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне решил сам вести переговоры с руководством "горожан" о продлении контракта. Цитирует бельгийца Goal.com.

"Я счастлив в Манчестере, играю в хорошем клубе, здесь отличные боссы и партнеры. Мы ведем переговоры, но пока они далеки от своего завершения. Сейчас я сам веду диалог с руководством. Конечно, я бы хотел остаться здесь, все не так сложно, как кажется. Если я передумаю, то потребуется посредник. Но когда ты не хочешь покидать клуб, то можно вести переговоры самому – это несложно".