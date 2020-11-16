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Бруну Фернандеш: Скоулз был одним из лучших полузащитников в мире

Англия
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От его игры много чего зависело

Бруну Фернандеш: Скоулз был одним из лучших полузащитников в мире
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высоко оценил способности бывшего хавбека клуба Пола Скоулза.

"Возможно, по манере игры я близок к Скоулзу. Он любил играть в штрафной, отдавать голевые передачи и много забивать сам. Думаю, Пол был одним из лучших полузащитников в мире.

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Говоря об Англии, многие вспоминают Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, но я думаю, что Скоулз влиял на результат сильнее, чем кто-либо ещё. И, перед тем как все начнут обсуждать мои слова, хочу сказать, что я видел не всех полузащитников в Англии, ладно?! Но я считаю, что в предыдущем поколении эти трое были лучшими. И лично для меня Скоулз был лучшим из них", — цитирует Фернандеша Sky Sports со ссылкой на подкаст "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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