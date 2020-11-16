Эвертон попытается подписать полузащитника Наполи

"Эвертон" в ближайшем будущем собирается усилиться игроком "Наполи" Фабианом Руисом.

По данным Todofichajes, "ириски" следующим летом готовы предложить 24-летнему испанцу пятилетний контракт. Фабиан Руис знаком наставнику синих Карло Анчелотти по совместной работе в неаполитанском клубе — испанец стал игроком "Наполи" через несколько дней после назначения Папы Карло на должность рулевого "партенопейцев".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Руисом интересуются гранды испанского футбола — "Барселона" и мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Серии А 24-летний полузащитник провёл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.