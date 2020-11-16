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Легенда "Класса-92". Пол Скоулз празднует свой 46-й день рождения

Англия
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Рыжий принц Манчестера

Легенда "Класса-92". Пол Скоулз празднует свой 46-й день рождения
UA-Футбол
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"Класс-92" - одно из самых легендарных поколений "Манчестер Юнайтед". Пол Скоулз - один из самых ярких игроков той команды Фергюсона, который сегодня празднует 46-й день рождения.

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"Рыжий принц" всю карьеру провел в составе родного клуба, сыграв за это время 709 матчей. Коллекция его трофеев впечатляет - 11 титулов АПЛ (больше чем у "Ман Сити" и "Тоттенхэма" в сумме), три кубка Англии, две Лиги Чемпионов и ряд второстепенных титулов.

Для понимания важности Скоулза нужно знать один факт - летом 2011-го полузащитник завершил карьеру, однако через полгода Фергюсон уговорил его вернуться. После этого он успешно играл полтора года и завоевал еще один титул чемпиона.

Отметим, что Скоулз пробовал стать тренером, но первая попытка была не самой удачной - три месяца он руководил "Олдхэм Атлетик".

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В статье: Англия Пол Скоулз Манчестер Юнайтед
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