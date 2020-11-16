Легенда "Класса-92". Пол Скоулз празднует свой 46-й день рождения

"Класс-92" - одно из самых легендарных поколений "Манчестер Юнайтед". Пол Скоулз - один из самых ярких игроков той команды Фергюсона, который сегодня празднует 46-й день рождения.

"Рыжий принц" всю карьеру провел в составе родного клуба, сыграв за это время 709 матчей. Коллекция его трофеев впечатляет - 11 титулов АПЛ (больше чем у "Ман Сити" и "Тоттенхэма" в сумме), три кубка Англии, две Лиги Чемпионов и ряд второстепенных титулов.

????️ Xavi Hernández on Paul Scholes: "For me, he's the best central midfielder I've seen in the last 15, 20 years."



???? Happy birthday, Scholesy ????#UCL | #HBD | @ManUtd pic.twitter.com/GkSvziANn6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 16, 2020

Для понимания важности Скоулза нужно знать один факт - летом 2011-го полузащитник завершил карьеру, однако через полгода Фергюсон уговорил его вернуться. После этого он успешно играл полтора года и завоевал еще один титул чемпиона.

Happy 46th birthday to Manchester United and England legend Paul Scholes ???? pic.twitter.com/cNoOnsHHAo — Goal (@goal) November 16, 2020

Отметим, что Скоулз пробовал стать тренером, но первая попытка была не самой удачной - три месяца он руководил "Олдхэм Атлетик".