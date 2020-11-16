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У полузащитника Арсенала COVID-19 - положительный тест он сдал в расположении сборной

Англия
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Очередная потеря во время международной паузы

У полузащитника Арсенала COVID-19 - положительный тест он сдал в расположении сборной
UA-Футбол
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Египтянин Мохамед Эльнени сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболисту.

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Болезнь была обнаружена в расположении сборной Египта. Ближайшее время он проведет на самоизоляции и не поможет "Арсеналу" в нескольких матчах.

В сезоне Эльнени успел сыграть 11 матчей, не отметившись результативным действиями.

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В статье: Арсенал (Лондон) Египет Мохамед Эльнени
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