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У полузащитника Арсенала COVID-19 - положительный тест он сдал в расположении сборной
Очередная потеря во время международной паузы
Египтянин Мохамед Эльнени сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболисту.
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Болезнь была обнаружена в расположении сборной Египта. Ближайшее время он проведет на самоизоляции и не поможет "Арсеналу" в нескольких матчах.
Elneny Positive Cov19 get well soon— Alan Nazmy (@Alan_Nazmy) November 16, 2020
В сезоне Эльнени успел сыграть 11 матчей, не отметившись результативным действиями.
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