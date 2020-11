У полузащитника Арсенала COVID-19 - положительный тест он сдал в расположении сборной

Египтянин Мохамед Эльнени сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболисту.

Болезнь была обнаружена в расположении сборной Египта. Ближайшее время он проведет на самоизоляции и не поможет "Арсеналу" в нескольких матчах.

Elneny Positive Cov19 get well soon