"Восхитительная футбольная неделя". Моуриньо иронично высказался о последних матчах сборных

Жозе Моуриньо в социальных сетях высказался о последних матчах сборных. Напомним, что многие игроки заразились коронавирусом и травмировались.

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"Восхитительная футбольная неделя. Эмоции на матчах сборных, дружественная атмосфера и ощущение полной безопасности.

Результаты тестов на коронавирус после матчей, непонятные люди, бегающие по тренировочному полю и другое. После тренировки с шестью игроками, нужно немного позаботиться о себе", - написал Моуриньо.