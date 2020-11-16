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"Восхитительная футбольная неделя". Моуриньо иронично высказался о последних матчах сборных
С ним сложно не согласиться
Жозе Моуриньо в социальных сетях высказался о последних матчах сборных. Напомним, что многие игроки заразились коронавирусом и травмировались.
"Восхитительная футбольная неделя. Эмоции на матчах сборных, дружественная атмосфера и ощущение полной безопасности.
Результаты тестов на коронавирус после матчей, непонятные люди, бегающие по тренировочному полю и другое. После тренировки с шестью игроками, нужно немного позаботиться о себе", - написал Моуриньо.
Ранее стало известно, что защитник "Тоттенхэма" сдал положительный тест на
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