Конец эпохи корректности

27-го ноября 1971-го года в поединке английского Первого дивизиона (предшественник АПЛ) "Ноттингем Форест" принимал "Лидс".

"Лесники" весь тот чемпионат отирались в подвале турнирной таблицы и по его окончанию покинули элитную лигу. Их соперник, напротив, проводил очень сильный сезон, который в итоге увенчал завоеванием Кубка Англии и званием вице-чемпиона. Неудивительно, что поединок на поле City Ground проходил с преимуществом гостей. Особенно досаждал обороне "Ноттингема" правый крайний нападающий "Павлинов" шотландец Питер Лоример. Он уже на 11-й минуте открыл счет в матче, и потом раз за разом продолжал напрягать защиту хозяев.

За три минуты до перерыва, прерывая очередной проход юркого шотландца, столп обороны и капитан "Лесников" Боб Чепмэн просто "срубил" того, едва не нанеся сопернику серьезную травму.

Арбитр встречи Пэт Пэртридж тут же достал из кармана красную карточку, и нарушитель, даже не споря, досрочно отправился в раздевалку. Оставшись в меньшинстве, хозяева, по сути, потеряли все шансы на спасение. В начале второго тайма центрфорвард "Лидса" Аллан Кларк во второй раз переиграл голкипера "Ноттингема" Джима Баррона, после чего йоркширцы спокойно довели встречу до победы – 2:0. Вроде бы ничего необычного. Однако, этот рядовой на первый взгляд поединок вызвал нешуточный интерес британской спортивной прессы. Дело в том, что до этого в течение 32 лет (!) ни один игрок "Фореста" не удалялся с поля.

Причем, за этот период команда с родины Робин Гуда переживала не самые простые и спокойные времена своей истории. "Лесники" покидали Первый дивизион, играли во Втором, скатились в Третий, но в 1957-м снова вернулись в элиту, где задержались на 15 сезонов. В 1959-м году клуб из Ноттингема завоевал Кубок Англии, переиграв в финале на "Уэмбли" "Лутон Таун" – 2:1. Спустя восемь лет "Форест" неожиданно стал вице-чемпионом страны, уступив лишь "Манчестер Юнайтед", и командой, пропустившей меньше всех в сезоне. Кроме того, в 1960-х "Лесники" дебютировали на евроарене, дважды стартовав в Кубке Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА). И за все время – ни одного удаления. Это абсолютный рекорд в мировом футболе, как на клубном уровне, так и для национальных сборных. И превзойти его в обозримом будущем вряд ли кому-то удастся.