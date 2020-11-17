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Клопп: Теперь отношения с академией будут как никогда близкими

Англия
(3 голосов)

Юрген доволен, что его команда переехала на новую базу

Клопп: Теперь отношения с академией будут как никогда близкими
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от переезда на новую клубную базу. Специалист рад, что игроки академии будут тренироваться рядом с основным составом.

"Это очень важно. Я из тех тренеров, которые хотят быть ближе с мальчишками из академии. Я хочу узнавать их, хочу видеть их тренировки, хочу дать другим тренерам возможность наблюдать за нашими занятиями. Это вообще не проблема. У нас в клубе нет секретов, так что любой желающий может посмотреть игру первой команды.

Конечно, у меня много дел. Но свободное время есть, поэтому хотелось бы посмотреть за тренировками U12, 13, 14, 15 и так далее, узнать побольше об этих мальчишках. Надеюсь, с некоторыми из них я встречусь на тренировках в основной команде. Это значительно улучшит процесс. Отношения с академией будут как никогда близкими, и это действительно хорошо", — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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