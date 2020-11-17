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Клопп: Теперь отношения с академией будут как никогда близкими
Юрген доволен, что его команда переехала на новую базу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от переезда на новую клубную базу. Специалист рад, что игроки академии будут тренироваться рядом с основным составом.
"Это очень важно. Я из тех тренеров, которые хотят быть ближе с мальчишками из академии. Я хочу узнавать их, хочу видеть их тренировки, хочу дать другим тренерам возможность наблюдать за нашими занятиями. Это вообще не проблема. У нас в клубе нет секретов, так что любой желающий может посмотреть игру первой команды.
Конечно, у меня много дел. Но свободное время есть, поэтому хотелось бы посмотреть за тренировками U12, 13, 14, 15 и так далее, узнать побольше об этих мальчишках. Надеюсь, с некоторыми из них я встречусь на тренировках в основной команде. Это значительно улучшит процесс. Отношения с академией будут как никогда близкими, и это действительно хорошо", — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.
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