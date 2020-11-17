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Ливерпуль может продать одного из своих лидеров, чтобы подписать Мбаппе

Англия
(4 голосов)

Кто же уйдет?

Ливерпуль может продать одного из своих лидеров, чтобы подписать Мбаппе
Новина українською

"Ливерпуль" готов продать одного из ведущих игроков нападения, чтобы летом 2021 года подписать контракт с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Sunday Times.

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По информации источника, английский клуб хочет обогнать мадридский "Реал" в гонке за 21-летнего француза, контракт которого заканчивается в 2021 году и пока не был продлён.

"Ливерпуль" рассматривает возможность продажи Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, чтобы освободить место для Мбаппе. У всех троих контракты рассчитаны до 2023 года. Если поступит хорошее предложение, кто-то из тройки может уйти.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане ПСЖ Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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