Ливерпуль может продать одного из своих лидеров, чтобы подписать Мбаппе

"Ливерпуль" готов продать одного из ведущих игроков нападения, чтобы летом 2021 года подписать контракт с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Sunday Times.

По информации источника, английский клуб хочет обогнать мадридский "Реал" в гонке за 21-летнего француза, контракт которого заканчивается в 2021 году и пока не был продлён.

"Ливерпуль" рассматривает возможность продажи Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, чтобы освободить место для Мбаппе. У всех троих контракты рассчитаны до 2023 года. Если поступит хорошее предложение, кто-то из тройки может уйти.