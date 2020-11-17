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Вест Хэм зимой попытается подписать Мариано Диаса
Форвард может сменить клубную прописку
Нападающий "Реала" Мариано Диас может перейти в "Вест Хэм", сообщает Defensa Central.
По данным источника, за 27-летнего испанца "молотобойцы" готовы отдать 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Диас провел 1 матч.
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