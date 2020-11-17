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Вест Хэм зимой попытается подписать Мариано Диаса

Англия
(1 голосов)

Форвард может сменить клубную прописку

Вест Хэм зимой попытается подписать Мариано Диаса
Новина українською

Нападающий "Реала" Мариано Диас может перейти в "Вест Хэм", сообщает Defensa Central.

По данным источника, за 27-летнего испанца "молотобойцы" готовы отдать 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Диас провел 1 матч.

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В статье: Реал (Мадрид) Мариано Диас Вест Хэм (Лондон)
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