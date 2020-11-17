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Арсенал намерен подписать голкипера Леванте

Англия
(1 голосов)

Игроку 29 лет

Арсенал намерен подписать голкипера Леванте
Новина українською

Вратарь "Леванте" Айтор Фернандес может стать игроком "Арсенала", сообщает Goal.com.

Как пишет источник, 29-летний испанец уже давно находится на радаре у лондонцев, однако "канониры" никак не могут договориться о сумме трансфера. На данный момент идет разговор о 25 миллионах евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Фернандес провел 7 матчей и пропустил 11 мячей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Леванте (Валенсия) Айтор Фернандес Леванте
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