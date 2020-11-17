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Арсенал намерен подписать голкипера Леванте
Игроку 29 лет
Вратарь "Леванте" Айтор Фернандес может стать игроком "Арсенала", сообщает Goal.com.
Как пишет источник, 29-летний испанец уже давно находится на радаре у лондонцев, однако "канониры" никак не могут договориться о сумме трансфера. На данный момент идет разговор о 25 миллионах евро.
В нынешнем сезоне ла лиги Фернандес провел 7 матчей и пропустил 11 мячей.
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