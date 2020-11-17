Арсенал намерен подписать голкипера Леванте

Вратарь "Леванте" Айтор Фернандес может стать игроком "Арсенала", сообщает Goal.com.

Как пишет источник, 29-летний испанец уже давно находится на радаре у лондонцев, однако "канониры" никак не могут договориться о сумме трансфера. На данный момент идет разговор о 25 миллионах евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Фернандес провел 7 матчей и пропустил 11 мячей.