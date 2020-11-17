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После Тоттенхэма в Арсенал? Интер готов обменять Эриксена на Джаку

Англия
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Пойдет ли датчанин на подобный шаг?

После Тоттенхэма в Арсенал? Интер готов обменять Эриксена на Джаку
UA-Футбол
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Антонио Конте так и не смог внедрить Кристиана Эриксена в миланский "Интер", а потому, вероятно, датчанин будет продан уже зимой.

Миланцы хотят выжать максимум из возможной сделки. По данным Corriere dello Sport, "Интер" готов обменять звездного футболиста на игрока "Арсенала" Гранита Джаку.

Интерес к швейцарцу проявляет лично Антонио Конте, однако пока неизвестна реакция самих "канониров". В трансфере Эриксена также заинтересован "ПСЖ".

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Стоит отметить, что Эриксен сыграл 226 игр за "Тоттенхэм" - злейшего врага "Арсенала".

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В статье: Кристиан Эриксен Арсенал (Лондон) Гранит Джака Интер (Милан)
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