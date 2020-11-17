Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После Тоттенхэма в Арсенал? Интер готов обменять Эриксена на Джаку
Пойдет ли датчанин на подобный шаг?
Антонио Конте так и не смог внедрить Кристиана Эриксена в миланский "Интер", а потому, вероятно, датчанин будет продан уже зимой.
Миланцы хотят выжать максимум из возможной сделки. По данным Corriere dello Sport, "Интер" готов обменять звездного футболиста на игрока "Арсенала" Гранита Джаку.
Интерес к швейцарцу проявляет лично Антонио Конте, однако пока неизвестна реакция самих "канониров". В трансфере Эриксена также заинтересован "ПСЖ".
Стоит отметить, что Эриксен сыграл 226 игр за "Тоттенхэм" - злейшего врага "Арсенала".
Популярное сейчас
- ТК Футбол обвинил Динамо в несоблюдении медпротокола при транспортировке заболевших игроков
- Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
- Кривцов или Михайличенко, полагаться ли на Зинченко, роль Марлоса. Как сыграет Украина в последнем матче года
- У Харри Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО