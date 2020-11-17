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Гвардиола пока не готов вести переговоры о новом контракте с Ман Сити
Испанец не хочет задерживаться
Хосеп Гвардиола еще не начинал переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити". Об этом передает Goal.
По их информации, испанец не намерен задерживаться в английском клубе, считая, что команде нужны новые идеи. Если он и подпишет сделку, то только на один сезон.
Pep Guardiola could be set to leave Manchester City this summer ????— Goal News (@GoalNews) November 17, 2020
And two of the possible candidates to replace him have been revealed ????
✍️ @jonnysmiffy
Тем временем, "горожане" занялись поисками альтернативы. В списке кандидатов пока что два человека - Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.
Отметим, что Гвардиола работает с "Ман Сити" уже пятый сезон. За этом время он завоевал восемь титулов.
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