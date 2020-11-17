Гвардиола пока не готов вести переговоры о новом контракте с Ман Сити

Хосеп Гвардиола еще не начинал переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити". Об этом передает Goal.

По их информации, испанец не намерен задерживаться в английском клубе, считая, что команде нужны новые идеи. Если он и подпишет сделку, то только на один сезон.

Pep Guardiola could be set to leave Manchester City this summer ????



And two of the possible candidates to replace him have been revealed ????



✍️ @jonnysmiffy — Goal News (@GoalNews) November 17, 2020

Тем временем, "горожане" занялись поисками альтернативы. В списке кандидатов пока что два человека - Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

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Отметим, что Гвардиола работает с "Ман Сити" уже пятый сезон. За этом время он завоевал восемь титулов.