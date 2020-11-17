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Гвардиола пока не готов вести переговоры о новом контракте с Ман Сити

Англия
(3 голосов)

Испанец не хочет задерживаться

Гвардиола пока не готов вести переговоры о новом контракте с Ман Сити
UA-Футбол
Новина українською

Хосеп Гвардиола еще не начинал переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити". Об этом передает Goal.

По их информации, испанец не намерен задерживаться в английском клубе, считая, что команде нужны новые идеи. Если он и подпишет сделку, то только на один сезон.

Тем временем, "горожане" занялись поисками альтернативы. В списке кандидатов пока что два человека - Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

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Отметим, что Гвардиола работает с "Ман Сити" уже пятый сезон. За этом время он завоевал восемь титулов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
17.11.2020 в 22:30
Может Пепу пора новые идеи искать, а не клубу? Его модель себя изжила. А запросы у него выше крыши. Клопу почему-то удается держать марку на протяжении трех лет. В Баварию пришел Фил и просто всех нагибает своим видением игры, не выбивая у клуба по миллиарду на трансферы. Так что Пепу валить только в ПСЖ уже можно, чтобы пилить дальше бабло и не иметь больших напрягов в лиге и трофеи налегке получать
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 21:56
Реально петляй от туда!
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