Гвардиола пока не готов вести переговоры о новом контракте с Ман Сити

Хосеп Гвардиола еще не начинал переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити". Об этом передает Goal.

По их информации, испанец не намерен задерживаться в английском клубе, считая, что команде нужны новые идеи. Если он и подпишет сделку, то только на один сезон.

