Фабрегас: Моуриньо мотивировал после неудачи в Барселоне - до сих пор называю его другом

Экс-игрок "Челси" Сеск Фабрегас вспомнил свой период игры в лондонском клубе.

"Мне всегда нравилось, когда меня ценили и уважали в клубах. Когда в "Барселоне" я перестал это ощущать, решил найти клуб в Европе, где я был бы полезен.

Мне очень помог мой первый сезон в "Челси" - мы выиграли золотой дубль. Моуриньо мотивировал меня после неудачного этапа в "Барселоне".

Я поверил в его проект и не прогадал в тот момент. Мы до сих пор с ним общаемся и я до сих пор называю его другом. Он мне очень помог в непростое время", - приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo.

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Фабрегас провел в "Челси" пять лет, за которые сумел завоевать пять трофеев.