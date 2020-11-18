Sky Sports: в Чемпионшипе клубам разрешат проводить по 5 замен

Клубы второго по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги получат возможность проводить по 5 замен в течение одного матча.

По информации Sky Sports, боссы клубов успешно проголосовали за решение по данному вопросу сегодня утром – тренеры "Ковентри" и "Бирмингема" смогут воспользоваться опцией 5 замен уже в рамках очной встречи 20 ноября.

Напомним, сейчас в Английской Премьер-лиге идет дискуссия по поводу увеличения количества субституций во время матча. Активно продвигают идею Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.