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Sky Sports: в Чемпионшипе клубам разрешат проводить по 5 замен

Англия
(1 голосов)

АПЛ следующая?

Sky Sports: в Чемпионшипе клубам разрешат проводить по 5 замен
Новина українською

Клубы второго по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги получат возможность проводить по 5 замен в течение одного матча.

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По информации Sky Sports, боссы клубов успешно проголосовали за решение по данному вопросу сегодня утром – тренеры "Ковентри" и "Бирмингема" смогут воспользоваться опцией 5 замен уже в рамках очной встречи 20 ноября.

Напомним, сейчас в Английской Премьер-лиге идет дискуссия по поводу увеличения количества субституций во время матча. Активно продвигают идею Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.

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В статье: Чемпионшип 5 замен
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 13:38
Дуже цінна інформація.
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