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Sky Sports: в Чемпионшипе клубам разрешат проводить по 5 замен
АПЛ следующая?
Клубы второго по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги получат возможность проводить по 5 замен в течение одного матча.
По информации Sky Sports, боссы клубов успешно проголосовали за решение по данному вопросу сегодня утром – тренеры "Ковентри" и "Бирмингема" смогут воспользоваться опцией 5 замен уже в рамках очной встречи 20 ноября.
Напомним, сейчас в Английской Премьер-лиге идет дискуссия по поводу увеличения количества субституций во время матча. Активно продвигают идею Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.
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