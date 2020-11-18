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Защитник Арсенала заразился коронавирусом

Англия
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Колашинац пропустит ближайшие матчи

Защитник Арсенала заразился коронавирусом
Новина українською

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Боснии и Герцеговины.

27-летний футболист пропустит встречу Лиги наций против Италии и матч "Арсенала" против "Лидса" в чемпионате Англии. Под вопросом находится участие игрока в игре Лиги Европы против "Мольде" в следующий четверг.

Это уже второй случай коронавируса среди футболистов "Арсенала" за перерыв на матчи национальных сборных. Ранее инфекцией заразился полузащитник Мохамед Эль-Нени.

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В статье: Арсенал (Лондон) Сеад Колашинац
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