Защитник Арсенала заразился коронавирусом

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Боснии и Герцеговины.

27-летний футболист пропустит встречу Лиги наций против Италии и матч "Арсенала" против "Лидса" в чемпионате Англии. Под вопросом находится участие игрока в игре Лиги Европы против "Мольде" в следующий четверг.

Это уже второй случай коронавируса среди футболистов "Арсенала" за перерыв на матчи национальных сборных. Ранее инфекцией заразился полузащитник Мохамед Эль-Нени.