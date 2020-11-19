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"The Experienced One". Моуриньо оригинально изменил свое легендарное прозвище и вспомнил про Златана
Жозе на связи
Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в последнем интервью назвал себя "Опытным" (The Experienced One) – это отсылка к первому и самому главному прозвищу португальца ("Особенный", The Special One).
Напомним, когда Моуриньо прибыл в "Челси" из "Порту" как победитель ЛЧ-2003/2004, то попросил особого отношения к себе. Цитирует Жозе ESPN со ссылкой на Tencent Sports.
"Опытный. Сейчас я очень опытный. По сути, все, что со мной сейчас происходит в футболе, – это дежавю. Все это было раньше. Есть работа, где нужно трудиться физически. Сорокалетний не может то, что делают люди в 20-30 лет. Конечно, если мы не говорим о Златане Ибрагимовиче. Для работы тренером вам нужен мозг, опыт и знания".
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