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"The Experienced One". Моуриньо оригинально изменил свое легендарное прозвище и вспомнил про Златана

Англия
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Жозе на связи

"The Experienced One". Моуриньо оригинально изменил свое легендарное прозвище и вспомнил про Златана
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Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в последнем интервью назвал себя "Опытным" (The Experienced One) – это отсылка к первому и самому главному прозвищу португальца ("Особенный", The Special One).

Напомним, когда Моуриньо прибыл в "Челси" из "Порту" как победитель ЛЧ-2003/2004, то попросил особого отношения к себе. Цитирует Жозе ESPN со ссылкой на Tencent Sports.

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"Опытный. Сейчас я очень опытный. По сути, все, что со мной сейчас происходит в футболе, – это дежавю. Все это было раньше. Есть работа, где нужно трудиться физически. Сорокалетний не может то, что делают люди в 20-30 лет. Конечно, если мы не говорим о Златане Ибрагимовиче. Для работы тренером вам нужен мозг, опыт и знания".

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В статье: Жозе Моуриньо Златан Ибрагимович
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Источник:
ESPN

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