"The Experienced One". Моуриньо оригинально изменил свое легендарное прозвище и вспомнил про Златана

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в последнем интервью назвал себя "Опытным" (The Experienced One) – это отсылка к первому и самому главному прозвищу португальца ("Особенный", The Special One).

Напомним, когда Моуриньо прибыл в "Челси" из "Порту" как победитель ЛЧ-2003/2004, то попросил особого отношения к себе. Цитирует Жозе ESPN со ссылкой на Tencent Sports.