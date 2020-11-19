Пеп остается. Гвардиола подписал новый контракт с Манчестер Сити

"Манчестер Сити" официально объявил, что клуб продлил контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Новое соглашение рассчитано до лета 2023-го года.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016-го года. За этот период команда выиграла восемь трофеев. В частности, дважды становилась чемпионом Англии, добывала Кубок Англии, трижды выигрывала Кубок лиги и дважды Суперкубок. А вот в Лиге Чемпионов горожане под руководством Пепа трижды подряд вылетали на стадии четвертьфинала.

В общем, под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" сыграл 245 матчей, из которых выиграл 181, 25 поединков завершились ничьей, 36 раз горожане проигрывали (разница мячей 607:209).

В то же время многие критикуют Гвардиолу за огромные траты на новых игроков. За пять лет своего правления он приобрел новичков на сумму 940 млн евро (по данным transfermarkt), в то время как продал "Манчестер Сити" лишь на 313 млн.

Комментируя продления соглашения, Гвардиола заявил:

"Когда присоединился к Манчестер Сити, то почувствовал доброжелательность всех в клубе и городе - от игроков, персонала, болельщиков, горожан, правления и владельца клуба. С тех пор мы многого добились, забивали голы, выигрывали матчи и трофеи, мы очень этим гордимся. Такая поддержка - лучшее, что может быть у любого менеджера. У меня есть все, что я мог бы пожелать, чтобы качественно выполнять свою работу. Я поражен доверием от руководства, которое после этого сезона захотело продолжить сотрудничество еще на два года. Перед нами стоит задача продолжать совершенствоваться и развиваться. Я хочу помочь "Манчестер Сити" в этом ".

Добавим, что впервые после начала тренерской карьеры Гвардиола задержался в одном клубе дольше чем на три сезона. Именно столько он возглавлял "Барселону" и "Баварию". С каталонцами он трижды выигрывал Ла Лигу и дважды Лигу Чемпионов, з мюнхенцами - трижды Бундеслигу.