Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею

"Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой - каталонец, если не случится ничего экстраординарного, задержится на "Эттихаде" до лета 2023-го года. По этому поводу английский клуб посвятил каталонцу, под руководством которого горожане выиграли два чемпионства и еще шесть внутренних трофеев, отличную фотогалерею.

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