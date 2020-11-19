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Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею
Хосеп Гвардиола во всей красе
"Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой - каталонец, если не случится ничего экстраординарного, задержится на "Эттихаде" до лета 2023-го года. По этому поводу английский клуб посвятил каталонцу, под руководством которого горожане выиграли два чемпионства и еще шесть внутренних трофеев, отличную фотогалерею.
Фотогалерея
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Комментарии (1)
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Maxam (Чернівці)
19.11.2020 в 16:40
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