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Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею

Англия
(1 голосов)

Хосеп Гвардиола во всей красе

Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею
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"Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой - каталонец, если не случится ничего экстраординарного, задержится на "Эттихаде" до лета 2023-го года. По этому поводу английский клуб посвятил каталонцу, под руководством которого горожане выиграли два чемпионства и еще шесть внутренних трофеев, отличную фотогалерею.

Фотогалерея

Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 23Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 1Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 3Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 4Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 5Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 6Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 7Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 8Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 10Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 11Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 12Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 13Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 14Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 15Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 16Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 17Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 18Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 19Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 20Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 21Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 22Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 24Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею - фото 25
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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Maxam (Чернівці)
19.11.2020 в 16:40
Но ЛЧ он так и не сможет взять с МС)
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