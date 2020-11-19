"У меня еще остались незавершенные дела". Гвардиола прокомментировал подписание контракта с Ман Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сегодня продлил контракт с "горожанами" . Испанец дал комментарий пресс-службе клуба, прокомментировав данное решение.

"Мы поговорили с руководством и пришли к заключению, что нам следует продлить сделку. Все еще есть ощущение, что у меня остались незавершенные дела в клубе и мне есть, что делать здесь.

"Ман Сити" выиграл не так много трофеев в прошлом, но в последние годы мы добились многого. Наша задача - продолжать выигрывать трофеи и поддерживать структуру клуба как можно дольше", - заявил испанский специалист.

Читайте также Потому что у нас есть Гвардиола! Ман Сити посвятил новому контракту Пепа отличную ФОТО галерею

Гвардиола работает с "горожанами" с 2016-го года. За это время вместе с командой он выиграл восемь трофеев, но ему так и не покорилась Лига Чемпионов.