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"У меня еще остались незавершенные дела". Гвардиола прокомментировал подписание контракта с Ман Сити

Англия
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И все мы знаем, о чем идет речь

"У меня еще остались незавершенные дела". Гвардиола прокомментировал подписание контракта с Ман Сити
UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сегодня продлил контракт с "горожанами". Испанец дал комментарий пресс-службе клуба, прокомментировав данное решение.

"Мы поговорили с руководством и пришли к заключению, что нам следует продлить сделку. Все еще есть ощущение, что у меня остались незавершенные дела в клубе и мне есть, что делать здесь.

"Ман Сити" выиграл не так много трофеев в прошлом, но в последние годы мы добились многого. Наша задача - продолжать выигрывать трофеи и поддерживать структуру клуба как можно дольше", - заявил испанский специалист.

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Гвардиола работает с "горожанами" с 2016-го года. За это время вместе с командой он выиграл восемь трофеев, но ему так и не покорилась Лига Чемпионов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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