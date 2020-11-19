Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У меня еще остались незавершенные дела". Гвардиола прокомментировал подписание контракта с Ман Сити
И все мы знаем, о чем идет речь
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сегодня продлил
"Мы поговорили с руководством и пришли к заключению, что нам следует продлить сделку. Все еще есть ощущение, что у меня остались незавершенные дела в клубе и мне есть, что делать здесь.
"Ман Сити" выиграл не так много трофеев в прошлом, но в последние годы мы добились многого. Наша задача - продолжать выигрывать трофеи и поддерживать структуру клуба как можно дольше", - заявил испанский специалист.
Гвардиола работает с "горожанами" с 2016-го года. За это время вместе с командой он выиграл восемь трофеев, но ему так и не покорилась Лига Чемпионов.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда УЕФА примет решение по поводу матча Швейцария - Украина
- Сине-желтые сдали тесты на COVID-19 в Борисполе - уже есть результаты
- Возвращение сборной, финалисты Лиги Наций, провал России. Главные новости за 18 ноября
- Влада Седан: Если ты в Манчестер Сити, то нет смысла мечтать о Реале или Барсе
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО